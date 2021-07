Febbre e infezione per il Papa. Un blog avverte: “Non è Superman, non tornerà più lo stesso” (Di giovedì 8 luglio 2021) Papa Francesco prosegue il suo decorso regolare dopo l’intervento dei giorni scorsi. Il pontefice ha la Febbre, dovuta a un’infezione, ma la situazione sarebbe sotto controllo. ha fatto la tac e le emoculture, risultate negative, fatta eccezione per una urinocoltura positiva, dovuta a una lievissima infezione considerata dai sanitari assolutamente sotto controllo. Fonti del Gemelli riferiscono inoltre all’Adnkronos che la notte scorsa Papa Francesco ha avuto qualche linea di Febbre, che però è subito rientrata. LEGGI ANCHE Ora l'anziano Benedetto XVI prega "fortemente" per la salute ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021)Francesco prosegue il suo decorso regolare dopo l’intervento dei giorni scorsi. Il pontefice ha la, dovuta a un’, ma la situazione sarebbe sotto controllo. ha fatto la tac e le emoculture, risultate negative, fatta eccezione per una urinocoltura positiva, dovuta a una lievissimaconsiderata dai sanitari assolutamente sotto controllo. Fonti del Gemelli riferiscono inoltre all’Adnkronos che la notte scorsaFrancesco ha avuto qualche linea di, che però è subito rientrata. LEGGI ANCHE Ora l'anziano Benedetto XVI prega "fortemente" per la salute ...

