Europei, William e Kate esultano: 'Sta tornando a casa' (Di giovedì 8 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Con un tweet pubblicato da Kensington Palace, anche i duchi di Cambridge, William e Kate, hanno festeggiato la conquista della finale degli Europei da parte dell'Inghilterra : " ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) LONDRA (Inghilterra) - Con un tweet pubblicato da Kensington Palace, anche i duchi di Cambridge,, hanno festeggiato la conquista della finale deglida parte dell'Inghilterra : " ...

Advertising

SkyTG24 : Europei, in finale Inghilterra-Italia. Festa grande nelle strade, tweet di William e Kate - sportli26181512 : #Europei, William e Kate esultano: 'Sta tornando a casa': Anche i duchi di Cambridge celebrano la conquista della f… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: William e Kate, la Coppa sta tornando a casa: (ANSA) - LONDRA, 07 LUG - 'Che partita, che… - oematappost : @mrslarascasse Amo onestamente io non sapevo nemmeno chi tifare,perché comunque l’Inghilterra è un valido avversari… - VanityFairIt : I fratelli, la cui faida si protrae da diciotto mesi, ormai, avrebbero accantonato i dissapori per celebrare insiem… -