Europei 2021 – Kjaer: “Fiero della mia squadra, potevamo segnare più gol” (Di giovedì 8 luglio 2021) Simon Kjaer, capitano della Danimarca e difensore del Milan, ha commentato l'eliminazione della sua nazionale in semifinale degli Europei Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 luglio 2021) Simon, capitanoDanimarca e difensore del Milan, ha commentato l'eliminazionesua nazionale in semifinale degli

Advertising

Gazzetta_it : Luis Enrique, un signore: 'Grande calcio, ora tiferò per l'Italia' #Euro2020 - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - Corriere : Italia-Spagna 5-3 ai rigori, Jorginho porta l’Italia in finale agli Europei 2021 - fedemello : RT @fattoquotidiano: Europei 2021, Sergio Mattarella sarà a Wembley per la finale Italia-Inghilterra - Fabio64356227 : Europei 2021, Sergio Mattarella sarà a Wembley per la finale Italia-Inghilterra INUTILE SI SFORZI AD ESSERE IL PERT… -