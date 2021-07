Euro 2020, bufera su arbitro Makkelie per rigore ‘leggero’ a Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) Il giorno dopo il successo per 2-1 dell’Inghilterra a Wembley contro la Danimarca nella semifinale di Euro 2020, vittoria arrivata nei tempi supplementari grazie a un rigore ‘generoso’ concesso dall’arbitro, è polemica sulla conduzione del fischietto olandese Danny Makkelie. Come ammesso da Kane e da altri giocatori inglesi il fallo su Sterling è stato impercettibile, ma ad alimentare le critiche è stata tutta la conduzione della vicenda che ha portato all’assegnazione del penalty. Tutti in tv hanno potuto notare che al momento dell’affondo sulla fascia destra del giocatore del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Il giorno dopo il successo per 2-1 dell’a Wembley contro la Danimarca nella semifinale di, vittoria arrivata nei tempi supplementari grazie a un‘generoso’ concesso dall’, è polemica sulla conduzione del fischietto olandese Danny. Come ammesso da Kane e da altri giocatori inglesi il fallo su Sterling è stato impercettibile, ma ad alimentare le critiche è stata tutta la conduzione della vicenda che ha portato all’assegnazione del penalty. Tutti in tv hanno potuto notare che al momento dell’affondo sulla fascia destra del giocatore del ...

