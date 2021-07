Dramma in provincia di Palermo, dodicenne muore giocando a calcetto schiacciato dalla porta (Di giovedì 8 luglio 2021) Tragedia a Carini, nel palermitano, dove un ragazzo di appena dodici anni è morto mentre giocava a calcetto con degli amici. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava giocando con gli amici e mentre si trovava tra i pali di una porta non fissata perfettamente al terreno, questa si è improvvisamente ribaltata in avanti e lo ha colpito alla testa. Il dodicenne è morto praticamente sul colpo in seguito al violento colpo inferto, purtroppo inutili i soccorsi chiamati dagli amici con cui stava giocando. Il Dramma si è consumato in un campetto nei pressi del cimitero comunale e ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Tragedia a Carini, nel palermitano, dove un ragazzo di appena dodici anni è morto mentre giocava acon degli amici. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stavacon gli amici e mentre si trovava tra i pali di unanon fissata perfettamente al terreno, questa si è improvvisamente ribaltata in avanti e lo ha colpito alla testa. Ilè morto praticamente sul colpo in seguito al violento colpo inferto, purtroppo inutili i soccorsi chiamati dagli amici con cui stava. Ilsi è consumato in un campetto nei pressi del cimitero comunale e ...

