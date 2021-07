Dionisi | “Il Sassuolo è una grandissima opportunità per me Partenze? Decide la società”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Alessioneo tecnico del, ha parlato oggi durante la conferenza stampa dedicata alla sua presentazione ufficiale con laemiliana. Diversi i punti toccati, a cominciare dallo stimolo di sedere sulla panchina verdeoro: “Il mio obiettivo è non far ricredere le persone che hanno puntato su di me. L’allenatore è abbastanza ballerino da solo, lo sono già su questa sedia che mi muovo continuamente. Non sono stato un grande giocatore ma ho cambiato 3 squadre. Ho allenato squadre sempre migliori l’anno successivo, è difficile perdere questeper un allenatore. Per meè ...

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa insieme a Dionisi. Le sue parole Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa insieme a Dionisi. Le sue parole riportate da Sassuolonews.net. "Speriamo che questo sia un nuovo inizio"