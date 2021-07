Cosa c'entra la pandemia con l'aumento della popolazione di cinghiali (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Con l'emergenza Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell'uomo all'aperto, proliferano, con un aumento del 15%, i cinghiali che invadono città e campagne da nord a sud dell'Italia. E' quanto emerge dalla stima di Coldiretti in occasione della protesta di agricoltori, cittadini e istituzioni in tutta Italia a partire da piazza Montecitorio a Roma con mobilitazioni nelle principali città, da Milano a Napoli, da Torino a Bologna, da Palermo a Cagliari, da Bari a Bologna e in tutti i capoluoghi di Regione. I branchi – sottolinea la Coldiretti - si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi dove giocano i ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Con l'emergenza Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell'uomo all'aperto, proliferano, con undel 15%, iche invadono città e campagne da nord a sud dell'Italia. E' quanto emerge dalla stima di Coldiretti in occasioneprotesta di agricoltori, cittadini e istituzioni in tutta Italia a partire da piazza Montecitorio a Roma con mobilitazioni nelle principali città, da Milano a Napoli, da Torino a Bologna, da Palermo a Cagliari, da Bari a Bologna e in tutti i capoluoghi di Regione. I branchi – sottolinea la Coldiretti - si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi dove giocano i ...

