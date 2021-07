Coronavirus, i dati dell’8 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.394, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.267.105. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 371 unità, quindi al momento risultano positive 41.469 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 180, quindi lo stesso numero di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.197, ovvero 37 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 40.092. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi, che portano il totale ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.394, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.267.105. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 371 unità, quindi al momento risultano positive 41.469 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 180, quindi lo stesso numero di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.197, ovvero 37 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 40.092. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi, che portano il totale ...

