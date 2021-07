Calciomercato Milan, Giroud ad un passo: tutti i dettagli sulla trattativa (Di giovedì 8 luglio 2021) Olivier Giroud sarà presto un giocatore del Milan. L’affare è ora vicinissimo alla chiusura definitiva Ci siamo, Pioli avrà presto il suo nuovo attaccante. Come riportato da Calciomercato.com, è infatti a un passo dalla chiusura la trattativa tra Milan e Chelsea per Olivier Giroud. Al club londinese andrà un indennizzo minimo. L’accordo tra il club rossonero e il giocatore invece esisteva già da tempo. Come già riportato in passato da Milannews24, le cifre prevedono un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Oliviersarà presto un giocatore del. L’affare è ora vicinissimo alla chiusura definitiva Ci siamo, Pioli avrà presto il suo nuovo attaccante. Come riportato da.com, è infatti a undalla chiusura latrae Chelsea per Olivier. Al club londinese andrà un indennizzo minimo. L’accordo tra il club rossonero e il giocatore invece esisteva già da tempo. Come già riportato in passato danews24, le cifre prevedono un biennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | La trattativa con il Chelsea per #Giroud vicina alla chiusura, ma c'è una novità: i dettag… - DiMarzio : #Calciomercato | Sandro #Tonali a Casa #Milan per firmare con i rossoneri - MarcoBovicelli : #Milan, contatti continui col #Chelsea (ed entourage giocatore) per #Giroud: possibile indennizzo (basso) al club i… - PianetaMilan : RT @danieletriolo: Il @acmilan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo Sandro #Tonali dal @BresciaOfficial. Il centroca… - cmdotcom : Milan, UFFICIALE: Tonali rossonero, contratto di 5 anni -