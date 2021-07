Calcio | Torino; Cairo | con Juric c' è unione di vedute

(Di giovedì 8 luglio 2021) "Non lo conoscevo personalmente, ho visto le sue stagioni al Verona e sono stati eccellenti: mi ha colpito con una conferenza, siamo contenti di averlo portato qui e ringrazio Nicola per il suo grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Torino

- Ivan Juric , nuovo tecnico del, ha iniziato la sua conferenza di presentazione, ha detto la sua riguardo agli ultimi anni dei granata e sulla propria nomea: "Gli ultimi anni delhanno evidenziato dei problemi a tutti ...... di cambiare il metodo di lavoro, proporre unaggressivo e fare dei passi in avanti. E' però presto dire quali sono gli obiettivi'. Sulla scelta del: 'Perché ho scelto il Toro? Perché ...(ANSA) - TORINO, 08 LUG - "Non lo conoscevo personalmente, ho visto le sue stagioni al Verona e sono stati eccellenti: mi ha colpito con una conferenza, siamo contenti di averlo portato qui e ...TORINO - Il Torino ha cominciato a prepararsi in vista dell'annata 2021/22: Ivan Juric ha diretto il suo primo allenamento al Filadelfia basandosi su attivazione muscolare e un programma di esercitazi ...