BOOM! Amici 21 parte in anticipo

Maria De Filippi La campanella quest'anno suonerà prima negli studi Elios. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi un'inattesa notizia sul futuro di Amici di Maria De Filippi, non trapelata durante la presentazione dei palinsesti fatta da Piersilvio Berlusconi. Il talent show di Canale 5 dovrebbe partire ben prima di fine novembre, come d'abitudine negli ultimi anni, con gli appuntamenti del sabato pomeriggio e del daytime. Ma ve l'ho già detto che #Amici21 inizia prima, molto prima?! — Davide Maggio (@davidemaggio) July 8, 2021 L'arrivo di Amici ad inizio stagione implica, dunque, un'ulteriore presenza nel daytime della rete:

Rivoluzione Maria De Filippi: Uomini e Donne in prima serata, Amici parte in anticipo ...in anticipo A svelarci un'altra croccante anticipazione sulle trasmissioni della De Filippi e precisamente sul talent Amici , ci ha pensato il buon Davide Maggio che nel suo sito ha lanciato un 'boom'...

