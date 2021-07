Anche il Papa ha diritto alla sua privacy (Di giovedì 8 luglio 2021) É encomiabile che in questo mondo frenetico, mediatico e iperconnesso, il Papa abbia dato mandato di mantenere il riserbo più stretto sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero all’ospedale Gemelli, domenica scorsa, per sottoporsi a un intervento programmato all’intestino. Un bollettino al giorno, pubblicato rigorosamente alle ore 12, che più scarno non si può: informazioni essenziali (ha mangiato, ha dormito, si è alzato, ha letto i giornali) e stop. Giusto così. Il Papa è il Papa, è vero, ma è Anche un uomo di ottantaquattro anni che ha diritto alla sua privacy. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) É encomiabile che in questo mondo frenetico, mediatico e iperconnesso, ilabbia dato mandato di mantenere il riserbo più stretto sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero all’ospedale Gemelli, domenica scorsa, per sottoporsi a un intervento programmato all’intestino. Un bollettino al giorno, pubblicato rigorosamente alle ore 12, che più scarno non si può: informazioni essenziali (ha mangiato, ha dormito, si è alzato, ha letto i giornali) e stop. Giusto così. Ilè il, è vero, ma èun uomo di ottantaquattro anni che hasua. ...

