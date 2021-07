Wimbledon 2021, Matteo Berrettini: “Adesso è tutta una cosa pazza, abbiamo giocato una grande partita. Ho fiducia” (Di mercoledì 7 luglio 2021) grande è la gioia di Matteo Berrettini, alla sua seconda semifinale Slam in carriera e prima a Wimbledon, 61 anni dopo Nicola Pietrangeli: per il romano il successo in quattro set sul canadese Felix Auger-Aliassime vale anche il decimo successo consecutivo sull’erba quest’anno. In breve, sui prati, tra Queen’s e Championships, è ancora imbattuto. Queste le sue parole nell’intervista sul campo a fine incontro: “E’ tutta una cosa pazza Adesso. abbiamo giocato una grande partita, grazie a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)è la gioia di, alla sua seconda semifinale Slam in carriera e prima a, 61 anni dopo Nicola Pietrangeli: per il romano il successo in quattro set sul canadese Felix Auger-Aliassime vale anche il decimo successo consecutivo sull’erba quest’anno. In breve, sui prati, tra Queen’s e Championships, è ancora imbattuto. Queste le sue parole nell’intervista sul campo a fine incontro: “E’unauna, grazie a ...

