Wanda Nara in barca fa tremare i Faraglioni di Capri | che bomba! – VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Una vacanza a Capri con le figlie Francesca e Isabella documentata nei minimi dettagli.non trascura niente, dalla partenza in treno da Milano ai gelati, dalle passeggiate al mercato ai pranzi al ristorante mostra tutto ai follower, comprese le sue curve generose enfatizzate ..., consorte e agente di Mauro Icardi, è sbarcata a Napoli nei giorni scorsi è si è subito diretta a Capri. ' Come sei bella Napoli ' è la prima cosa che ha scritto appena ha messo piede sul ...Wanda Nara immortalata, prima in foto e poi in un video, sempre in quel di Capri: in barca è una vera bomba. Stacco di coscia assicurato. L’estate si è messa in moto quasi per tutti. Certo, non si ...Wanda Nara e Dayane Mello si sono trovate in vacanza insieme a Capri. Ad immortalare il loro incontro ci sono alcune foto pubblicate intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì 7 luglio, sulle loro ...