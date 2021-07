Vitalizi, ex parlamentari ora scrivono anche a Mattarella: “Intervenga, la Camera da 2 anni e mezzo non emette sentenza sui 1.400 ricorsi” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli ex parlamentari adesso chiamano in causa anche il presidente della Repubblica sui ricorsi contro il ricalcolo retroattivo di Vitalizi e assegni di reversibilità. A Sergio Mattarella è stata recapitata una lettera dell’Associazione degli ex parlamentari, presieduta da Antonello Falomi, nella quale si denunciano “comportamenti, gravemente lesivi di regolamenti parlamentari posti a tutela del buon andamento della Camera dei deputati e del diritto alla giustizia, compiuti allo scopo di colpire moralmente e materialmente gli ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gli exadesso chiamano in causail presidente della Repubblica suicontro il ricalcolo retroattivo die assegni di reversibilità. A Sergioè stata recapitata una lettera dell’Associazione degli ex, presieduta da Antonello Falomi, nella quale si denunciano “comportamenti, gravemente lesivi di regolamentiposti a tutela del buon andamento delladei deputati e del diritto alla giustizia, compiuti allo scopo di colpire moralmente e materialmente gli ex ...

Advertising

anabasabana : @Ringhio_e vuoi tu cittadino italiano continuare a mantenere a tue spese evasori fiscali per 200 miliardi? corrutto… - V_Mazzotta : Chi non #vota x il #M5S sta #votando x i #vitalizi ai #Parlamentari. Quando sento cittadini che mi dicono sono di… - nemo0703 : @fattoquotidiano I vitalizi DEVONO scomparire … A tutti i nostri rappresentanti parlamentari, andrà la pensione su… - mariavenera2 : RT @DonatoRobilotta: Qui politica. Oggi su il fatto un altro articolo da vomito sui vitalizi. Intimidatorio nei confronti della commissione… - enzinoze : @neuroniliberi Tu non prenderti in giro, lo dico per te e te lo dico da 5 stelle iscritto dall'inizio! La battaglia… -