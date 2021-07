Veronica, 9 anni di Gorle, canterà una canzone scritta da Claudio Baglioni allo Zecchino d’Oro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Veronica, di 9 anni, di Gorle, canterà la canzone scritta da Claudio Baglioni e Maria Francesca Polli “Ci sarà un po’ di voi”. Stefano, di 8 anni, di Milano, canterà “NG New Generation” di Luca Mascini, Valerio Baggio e Walter Buonanno. Veronica e Stefano fanno parte dei 17 piccoli solisti che interpreteranno le 14 canzoni in gara nella prossima edizione. Sono stati scelti tra i circa 3000 bambini che da tutta Italia hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata ai Casting di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 luglio 2021), di 9, diladae Maria Francesca Polli “Ci sarà un po’ di voi”. Stefano, di 8, di Milano,“NG New Generation” di Luca Mascini, Valerio Baggio e Walter Buonanno.e Stefano fanno parte dei 17 piccoli solisti che interpreteranno le 14 canzoni in gara nella prossima edizione. Sono stati scelti tra i circa 3000 bambini che da tutta Italia hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata ai Casting di ...

