Vanity Fair dedica un’edizione digitale speciale al mito di Raffaella Carrà

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Le stelle sono fatte per essere celebrate e Raffaella Carrà, una delle più luminose del firmamento televisivo e musicale, non poteva certo fare eccezione. Per farlo Vanity Fair, insieme al nuovo numero in edicola con una copertina firmata dall’artista Maurizio Cattelan, ha pensato di realizzare un’edizione digitale speciale di 50 pagine dedicata proprio alla Carrà, scaricabile gratuitamente dal sito e dall’app di Vanity Fair per tributare il talento, la dedizione e la freschezza di una donna che, con garbo e ironia, ha scritto una pagina della storia del costume e della nostra vita. La storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in fotoLa storia di Raffaella Carrà in foto