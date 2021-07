Vaccinazioni Covid nell'ospedale Annunziata: si parte dal 7 luglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuovo hub vaccinale Covid all'ospedale Annunziata di Forcella dal 7 luglio. Potranno accedervi tutti i cittadini residenti a Napoli presentandosi con tessera sanitaria, senza obbligo di prenotazione ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuovo hub vaccinaleall'di Forcella dal 7. Potranno accedervi tutti i cittadini residenti a Napoli presentandosi con tessera sanitaria, senza obbligo di prenotazione ...

Advertising

borghi_claudio : Giusto per capire che tipo di manovra social c'è in atto: si parte da questa intervista di @M_Fedriga che ha come t… - RobertoBurioni : COVID-19 colpisce in maniera lieve i bambini. Ma è il caso di vaccinarli? Sì, perché il COVID presenta rischi molto… - RobertoBurioni : Un articolo scientifico nel quale si affermava la pericolosità delle vaccinazioni anti-COVID, pubblicato nella rivi… - totofaz : @sanchez_strada @theboss_1908 @IononDevo L'assenza di Pintus peserà, ovvio. Ma in parte verrà compensata per due ra… - CinqueRighe : ENTI - ASL, Vaccinazioni anti-COVID Open-Day Pfizer Vediamo in quali centri - -