Una nuova proposta di legge anti doxxing a Hong Kong preoccupa le aziende tech (Di mercoledì 7 luglio 2021) (foto. Unsplash)Una nuova legge anti doxxing, considerata di respiro fin troppo ampio, potrebbe mettere in pericolo la presenza delle grandi aziende tecnologiche a Hong Kong. I rischi sono evidenziati in una lettera inviata dall’Asia Internet Coalition (Aic) – che conta Google, Apple e Facebook tra i suoi membri – al commissario per la privacy di Hong Kong per i dati personali. Questo messaggio, ottenuto dal Wall Street Journal, sostiene che le nuove misure, se approvate, potrebbero far sì che le società tecnologiche statunitensi smettano ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 luglio 2021) (foto. Unsplash)Una, considerata di respiro fin troppo ampio, potrebbe mettere in pericolo la presenza delle granditecnologiche a. I rischi sono evidenziati in una lettera inviata dall’Asia Internet Coalition (Aic) – che conta Google, Apple e Facebook tra i suoi membri – al commissario per la privacy diper i dati personali. Questo messaggio, ottenuto dal Wall Street Journal, sostiene che le nuove misure, se approvate, potrebbero far sì che le società tecnologiche statunitensi smettano ...

Advertising

reportrai3 : Dopo di noi, questa sera alle 23.15 su @RaiTre, non perdete la prima puntata di 'Il fattore umano', una nuova serie… - NintendoItalia : #NintendoSwitch (modello OLED) ti offre una nuova opzione per goderti il vasto catalogo di titoli per Nintendo Swit… - ASRomaFemminile : ?? UFFICIALE: Benedetta Glionna è una nuova calciatrice giallorossa! ???? ?? - DanVMor : Nuova puntata di Lobanovski! Parliamo della semifinale dell'Italia, una partita di sofferenza, la più difficile del… - Metizone : RT @Cherol86: Apri Twitter felice e allegra ??????alle 4,30 del mattino ????????pronta per una nuova giornata e felice di ritrovare, leggere e sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Scuola, obbligo vaccini studenti e docenti?/ Bianchi "avremo parere Cts". Gli scenari Qualora ci dovesse essere una problematica rilevante sotto questo aspetto è una delle riflessioni ...- In classe solo con il Green Pass - Solo moral suasion e ipotesi di obbligo con eventuale nuova ...

Coronavirus, dove si può viaggiare. Le regole Paese per Paese ... indipendentemente dal Paese di provenienza, deve disporre, prima dell'imbarco, di una ... I Paesi della "lista D" Veniamo ai Paesi dell'elenco D , che sono Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, ...

Cannes torna magica, 'è l'inizio di una nuova era' Agenzia ANSA Covid, approvata nuova legge di sostegno a imprese Il Consiglio Valle - con 21 voti a favore e 14 astensioni - ha approvato la proposta di legge per il "Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'em ...

Da Rauw Alejandro a Manuel Turizo: "Latino caliente", il nuovo latin pop Il portoricano e il colombiano, dietro il cui successo c'è - incredibile ma vero - lo zampino dei re italiani dei tormentoni (indovinate di chi stiamo parlando), guidano una playlist con tutti i nuovi ...

Qualora ci dovesse essereproblematica rilevante sotto questo aspetto èdelle riflessioni ...- In classe solo con il Green Pass - Solo moral suasion e ipotesi di obbligo con eventuale...... indipendentemente dal Paese di provenienza, deve disporre, prima dell'imbarco, di... I Paesi della "lista D" Veniamo ai Paesi dell'elenco D , che sono Australia, Canada, Giappone,Zelanda, ...Il Consiglio Valle - con 21 voti a favore e 14 astensioni - ha approvato la proposta di legge per il "Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'em ...Il portoricano e il colombiano, dietro il cui successo c'è - incredibile ma vero - lo zampino dei re italiani dei tormentoni (indovinate di chi stiamo parlando), guidano una playlist con tutti i nuovi ...