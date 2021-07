Un prigioniero italiano al Cairo

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tre mesi dopo il voto al Senato, anche la Camera ha approvato con 358 voti a favore la mozione che chiede al governo il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto “per propaganda sovversiva” dal 7 febbraio del 2020, cinquecento e più giorni fa. La mozione prevede che il governo debba “avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche” per dare la cittadinanza e che continui a “monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al, lo svolgimento delle udienze processuali a carico di Zaki e le sue condizioni di detenzione”. I deputati di ...

Ad approvare il testo alla Camera una maggioranza ampia ma non unanime, Fratelli d'Italia infatti si è astenuta "nella convinzione che un'ingerenza del Parlamento italiano non aiuterà la situazione". Chi non vuole fare pressing sull'egiziano al Sisi non vuole fare nulla. Patrick Zaki; Egitto; Al Sisi; Tre mesi dopo il voto al Senato, anche la Camera ha approvato con 358 voti ...