Uccisa a calci dall’ex | la Procura chiede 20 anni di reclusione 

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladi Napoli Nord ha chiesto 20di reclusione per Vincenzo Garzia, il 47enne di Arzano (Napoli) arrestato dai carabinieri il 15 ottobre 2020 con l’accusa di avere aggredito e picchiato a morte la compagna, Lucia Caiazza, deceduta in ospedale il 14 maggio 2020, diversi giorni dopo le percosse. Per gli inquirenti, che accusano Garzia di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi, la morte di Lucia, che aveva 52, è stata determinata dalle botte subite senza fiatare, tra le mura di casa, tra il 4 e il 10 maggio 2020, quando il lockdown si stava avviando a conclusione. Per ...

