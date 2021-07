Terna punta 18 miliardi sulla transizione elettrica (di G. Nespoli) (Di mercoledì 7 luglio 2021) (di Giulio Nespoli) Nello scenario Iea (InTernational Energy Agency) per garantire la stabilità climatica è necessario rendere residuale, nell’arco dei prossimi 30 anni, la quota di energia da combustibili fossili. Cioè più che raddoppiare il ruolo della produzione elettrica e alimentarla con le fonti rinnovabili: uno scenario che cambia in modo significativo struttura e qualità della rete elettrica. Per raggiungere questo obiettivo Terna investirà, con il nuovo Piano di sviluppo della rete elettrica, 18,1 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, un incremento del 25% ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) (di Giulio) Nello scenario Iea (Intional Energy Agency) per garantire la stabilità climatica è necessario rendere residuale, nell’arco dei prossimi 30 anni, la quota di energia da combustibili fossili. Cioè più che raddoppiare il ruolo della produzionee alimentarla con le fonti rinnovabili: uno scenario che cambia in modo significativo struttura e qualità della rete. Per raggiungere questo obiettivoinvestirà, con il nuovo Piano di sviluppo della rete, 18,1di euro nei prossimi 10 anni, un incremento del 25% ...

Advertising

HuffPostItalia : Terna punta 18 miliardi sulla transizione elettrica (di G. Nespoli) - AigetEnergia : RT @celenostalgia: Il gruppo @TernaSpA punta oltre 18 miliardi sulla #reteelettrica: ecco il nuovo piano decennale per sostenere la #transi… - fisco24_info : Terna punta oltre 18 miliardi sulla rete elettrica: ecco il nuovo piano decennale per sostenere la transizione gree… - marcoregni : RT @celenostalgia: Il gruppo @TernaSpA punta oltre 18 miliardi sulla #reteelettrica: ecco il nuovo piano decennale per sostenere la #transi… - IvanDompe : RT @celenostalgia: Il gruppo @TernaSpA punta oltre 18 miliardi sulla #reteelettrica: ecco il nuovo piano decennale per sostenere la #transi… -