Strilli | parolacce e insulti Harry e William hanno sfiorato la rissa | il retroscena sulla cerimonia | tutta colpa di Kate

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La riappacificazione è ancora lontana. Neppure l'inaugurazione della statua dedicata alla madre, Lady Diana, è riuscita a portare il sereno tra. I due fratelli, stando a numerose indiscrezioni, avrebbero avuto un'accesa discussione proprio nel giorno dedicato alla Principessa. Secondo la stampa britannica infatti i due fratelli avrebbero litigato in modo animato, con tanto di. Testimonianze che si riferiscono agli attimi prima dellama anche a quelli dopo. Sembra che, ancora una volta, causa della discussione siano state le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Strilli parolacce

Il Mattino

Secondo la stampa britannica i due fratelli avrebbero litigato in modo animato, con tanto die insulti, sia prima che la cerimonia che dopo. Sembra che, ancora una volta, causa ...Secondo la stampa britannica i due fratelli avrebbero litigato in modo animato, con tanto die insulti, sia prima che la cerimonia che dopo. Sembra che, ancora una volta, causa ...Attesi fino a 100mila nuovi contagi al giorno Secondo la stampa britannica i due fratelli avrebbero litigato in modo animato, con tanto di strilli, parolacce e insulti, sia prima che la cerimonia che ...