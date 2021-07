Stalking, aggressione col coltello e botte: ragazza in ospedale, preso l’ex compagno (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha sottoposto a fermo un cittadino peruviano di 31 anni per atti persecutori, lesioni gravissime e porto abusivo di arma da taglio. La vittima, 22 anni, è stata ricoverata con fratture e tagli, ne avrà per 40 giorni. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha sottoposto a fermo un cittadino peruviano di 31 anni per atti persecutori, lesioni gravissime e porto abusivo di arma da taglio. La vittima, 22 anni, è stata ricoverata con fratture e tagli, ne avrà per 40 giorni.

