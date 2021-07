Sciopero trasporti a Roma | lunedì 12 luglio a rischio metro | bus e tram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Sarà unnero per i pendolari della Capitale. L’aziendana deiha annunciato uno stop di 24 ore sull’intera rete Atac, con i lavoratori che incroceranno le braccia per unoindetto dal sindacato Faisa Cisal.12: orario e corse aL’agitazione, come spiega Atac, riguarderà l’intera rete (bus, filobus,politane e le ferrovie regionali-Lido, Termini-Centocelle e ...