Salernitana | la Figc accetta il trust | i granata sono in Serie A

Advertising

capuanogio : ?? ll Consiglio della #Figc, dopo il parere positivo della Covisoc ('La previsione finanziaria è ritenuta credibile… - sportface2016 : +++#Salernitana iscritta alla #SerieA: il Trust è stato accettato dalla #Figc+++ - SkyTG24 : Calcio, la Salernitana è ufficialmente in Serie A: c’è l’ok della Figc - Cobbrah1 : RT @Corriere: Salernitana iscritta alla serie A: la Figc accetta il nuovo trust di Lotito - manu_fuego99 : @lmilano175 @BrJacopo @DiMarzio @OfficialUSS1919 @SerieA @SkySport @petruccimatt E dopo che la figc accetta o meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Figc

in Serie A, arriva il verdetto ufficiale della: accettato il Trust di Lotito. Completo quindi il quadro per la prossima massima serie Lagiocherà in Serie A . Laha accettato il Trust presentato nei giorni scorsi dal presidente Lotito. E allora in Campania la festa può partire per la formazione amaranto. Mentre rimane ...Approvato, quindi, il piano per il trust consegnato sabato scorso dalla, questa volta la nuova documentazione ha rispettato tutti i paletti imposti dallae quindi l'indipendenza del ...17:12 - Ancora Gravina sulle valutazioni economiche: "La Salernitana può essere ceduta già da domani mattina, non c'è un problema di valutazione di valore.A margine della riunione del Consiglio Federale tenutasi nel pomeriggio di oggi, il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto sulla questione Salernitana. “La Covisoc ha ritenuto ammissibil ...