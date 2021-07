Robert Downey Sr è morto: il regista e attore, padre della star di Iron Man, aveva 85 anni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il regista e attore Robert Downey Sr, il padre della star di Iron Man, è morto all'età di 85 anni dopo una lunga carriera nel cinema e in televisione. Robert Downey Sr., il padre della star di Iron Man, è morto nella giornata del 7 luglio 2021 all'età di 85 anni, dopo una carriera come regista e attore. Il filmmaker ha lavorato a lungo per il cinema e la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021) IlSr, ildiMan, èall'età di 85dopo una lunga carriera nel cinema e in televisione.Sr., ildiMan, ènella giornata del 7 luglio 2021 all'età di 85, dopo una carriera come. Il filmmaker ha lavorato a lungo per il cinema e la ...

Advertising

_diana87 : È morto il padre di #RobertDowneyJr, Robert Downey Sr., attore e regista aveva anche diretto qualche episodio di 'A… - jadelightweight : è morto il papà di robert downey jr... - MrSTlNSON : So che i social contano poco e le relazioni vere vanno al di là, ma leggere che Robert Downey JR non segue più i su… - afnewsinfo : Grave lutto per Robert Downey Jr: è morto il padre, attore e regista - atenanevermind : RT @badtasteit: #RobertDowneySr è morto a 85 anni, addio al regista e attore padre della star dell'Universo Marvel -