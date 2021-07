Rebel Moon | Zack Snyder su Netflix a metà strada tra Star Wars e KurosawaHDblog it

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il popolarissimo regista punta a rendere indipendente un film che era stato inizialmente pensato nell’universo di George Lucas, ma di cui in ultimo non si fece niente.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

è il nome del prossimo film di Zack Snyder : l'ha svelato il super regista, produttore e sceneggiatore stesso a The Hollywood Reporter . Sarà un'avventura epica sci - fi: una sorta di via ...Zack Snyder girerà un film per Netflix: si tratta del fantascientifico "", scritto dallo stesso Snyder insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad. Fra i produttori anche la moglie di Snyder, Deborah., cosa sappiamo approfondimento Army of the Dead: il ...La fantascienza prolifera su Netflix. In programma "Rebel Moon", un film firmato dal regista Zack Snyder, esperto di zombie ...Il popolarissimo regista punta a rendere indipendente un film che era stato inizialmente pensato nell'universo di George Lucas, ma di cui in ultimo non si fece niente.