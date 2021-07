**Rai: Draghi avanti su ad e Presidente, il 12 luglio i nomi ad assemblea soci** (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Tira dritto il premier Mario Draghi anche sulla vicenda Rai. Rispetterà, infatti, la data del 12 luglio, data in cui è convocata l'assemblea dei soci Rai (Mef e Siae) dove il governo dovrà designare i suoi due nomi, vale a dire ad e di conseguenza il Presidente (a formularli, tecnicamente, il ministro dell'Economia). Mentre il M5S prende tempo, tanto da portare il Parlamento a concedere una settimana in più, da Palazzo Chigi confermano all'Adnkronos che c'è la volontà di rispettare il timing: dunque se l'assemblea dei soci Rai si riunirà ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Tira dritto il premier Marioanche sulla vicenda Rai. Rispetterà, infatti, la data del 12, data in cui è convocata l'dei soci Rai (Mef e Siae) dove il governo dovrà designare i suoi due, vale a dire ad e di conseguenza il(a formularli, tecnicamente, il ministro dell'Ecoa). Mentre il M5S prende tempo, tanto da portare il Parlamento a concedere una settimana in più, da Palazzo Chigi confermano all'Adnkronos che c'è la volontà di rispettare il timing: dunque se l'dei soci Rai si riunirà ...

