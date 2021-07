Pinerolo | autista del bus aggredito da un passeggero senza biglietto con i cocci di una bottiglia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato diverse contusioni guaribili in una settimana

Nella serata di ieri, 6 luglio, aintorno alle 23, l'di un bus di linea è stato aggredito e picchiato da un passeggero perché si rifiutava di fare il biglietto. Prima di salire sul pullman l'aveva invitato il ...L'si è poi recato al Pronto soccorso dell'ospedale di: ha riportato contusioni guaribili in sette giorni.I carabinieri di Pinerolo hanno arrestato un nigeriano di 40 anni per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera l'uomo, intorno alle 23, é salito su un autobus di linea in corso Torino senz ...Quando l’autista lo ha invitato a comprare il biglietto, lo ha colpito con pugni al volto, al torace e lo ha minacciato con il collo di una bottiglia rotta. Un quarantenne è stato arrestato martedì ...