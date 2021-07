Perché Chiellini ridendo ha dato del "bugiardo" a Jordi Alba (Di mercoledì 7 luglio 2021) Di Matteo Mancabelli “Mentiroso, mentiroso”- “bugiardo, bugiardo”. Queste le parole che Giorgio Chiellini ha riferito allo spagnolo Jordi Alba durante il sorteggio volto a stabilire sotto quale curva avremmo assistito ai calci di rigore. Al termine di 120 strazianti minuti di gioco tra le furie rosse spagnole e gli azzurri di Mancini, ambe le squadre si riuniscono in cerchio e qui vengono stabiliti i rigoristi. I capitani delle rispettive formazioni si recano verso la terna arbitrale tedesca, con il direttore di gara Felix Brych che provvede a spiegare il sorteggio per decidere dove verranno calciati i ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Di Matteo Mancabelli “Mentiroso, mentiroso”- “”. Queste le parole che Giorgioha riferito allo spagnolodurante il sorteggio volto a stabilire sotto quale curva avremmo assistito ai calci di rigore. Al termine di 120 strazianti minuti di gioco tra le furie rosse spagnole e gli azzurri di Mancini, ambe le squadre si riuniscono in cerchio e qui vengono stabiliti i rigoristi. I capitani delle rispettive formazioni si recano verso la terna arbitrale tedesca, con il direttore di gara Felix Brych che provvede a spiegare il sorteggio per decidere dove verranno calciati i ...

implacata : in Spagna dicono che Chiellini ieri è stato poco sportivo perché ha bullizzato Jordi Alba il bullismo di Chiellini: - Bennu987 : @LucyMazza01 Capito grazie! Proprio non capivo...ecco perché dicono con Sergio Ramos non sarebbe mai successo e Chi… - CSteno75 : @FNenniDaddi Jordi Alba non sembrava contento, perché Chiellini era così agitato? - sonos8na : RT @comeanimamai: Chiellini mi spezza perchè puó succedere di tutto durante la partita ma lui starà sempre così ???????????????????????????????????????????????? - fabiotempoMi : RT @Salvato80769205: A fine partita chiellini ci spiega perche non si sono piegati. Sono sicuro che farà una profonda analisi. -