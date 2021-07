Peccioli Working Village | tutto quello che c’è da sapere

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Life&People.it Si chiamae sarà il nuovo paradiso per tutti quelli che vorranno dedicarsi allo smartin una location spettacolare. Se siete alla ricerca di stimoli, di nuove idee e di uno spirito di condivisione di cui tanto abbiamo sentito la mancanza, questo potrebbe essere realmente il posto giusto. Il, come suggerisce il nome, si trova a, un delizioso comune toscano in provincia di Pisa. Un paradiso per molti, anche se non certo per tutti. Il bando per partecipare a questo ...

E il bandoVillage ne è solo l'ultimo step: in palio ci sono sei soggiorni gratuiti di nove giorni (dal 18 al 26 settembre) per sei professionisti che vorranno lavorare in smart ......promosso dal Comune die Belvedere Spa, in collaborazione con Touring Club Italiano che ha l'obiettivo di far vivere a 6 nomadi digitali, dal 18 al 26 settembre , un'esperienza di '...E il bando Peccioli Working Village ne è solo l’ultimo step: in palio ci sono sei soggiorni gratuiti di nove giorni (dal 18 al 26 settembre) per sei professionisti che vorranno lavorare in smart ...di Rita Maria Stanca Lavorare per 9 giorni immersi tra le colline della Valdera in un borgo medievale caratterizzato da vie strette, vicoletti ripidi, antiche pievi e piccoli musei. Si tratta di Pecci ...