Molestie verbali: due militari rischiano il processo per 'catcalling' (Di mercoledì 7 luglio 2021) La procura di Milano ha chiuso le indagini su un caso di 'catcalling', cioè di Molestie verbali rivolte per strada o in un luogo pubblico, nei confronti di due militari dell'esercito, ora trasferiti ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 luglio 2021) La procura di Milano ha chiuso le indagini su un caso di '', cioè dirivolte per strada o in un luogo pubblico, nei confronti di duedell'esercito, ora trasferiti ...

rxsvpvinx : se la mia mente avesse una bocca a quest’ora sarei in prigione per molestie di natura sessuale verbali - forzearmateeu : Un nuovo post (ATTENZIONE AL CATCALLING / A Milano due militari verso il processo: molestie verbali per strada a un… - Man15103 : @ladradimiele No. Mi dispiace, ma non hai capito. Ho scritto che condanno tutte le molestie, ivi comprese quelle ve… - fedeartik : no ok quindi fatemi capire…quindi se io sul mio profilo pubblico foto mezzo nudo QUANDO VOGLIO IO E PER MIA SCELTA… - AnsaLombardia : Catcalling, verso il processo a Milano per 2 militari. Chiuse le indagini, molestie verbali per strada a una giovan… -