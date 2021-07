Meteo | giovedì picco del caldo ma al Nord temporali e grandinate

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nei prossimi giorni raggiungeremo ildi questa seconda ondata diafricano. La giornata più bollente sarà quella dianche se non mancheranno alforti. I valori massimi raggiungeranno i 36 gradi sulla Lombardia orientale, il basso Veneto e l'Emilia, fino a 38 gradi al Centro (Marche e zone interne della Toscana) e punte di 41-42 gradi al Sud (come a Foggia, Taranto, Matera, Siracusa e Catania). Tutto questodarà energia aiche scoppieranno diffusi al. Successivamente l'alta pressione dovrebbe tornare ...

Sicilia - Tempo stabile per tutta la giornata sulla regione con cieli che si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite. Nazionale ...8 luglio, invece, allerta di "livello 3" (bollino rosso) a Frosinone e Roma. L'allerta di livello 2 scatta in presenza di "condizioniche possono rappresentare un rischio per la salute, ...