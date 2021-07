Meteo, dalla settimana prossima l'estate subirà un brusco arresto con temperature in picchiata. LE PREVISIONI (Di mercoledì 7 luglio 2021) dalla prossima settimana la situazione Meteo in Italia potrebbe cambiare drasticamente. Secondo gli esperti, dopo settimane di caldo, l'estate subirà un brusco arresto a causa di fronti temporaleschi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021)la situazionein Italia potrebbe cambiare drasticamente. Secondo gli esperti, dopo settimane di caldo, l'una causa di fronti temporaleschi ...

Advertising

MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 25.5ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 25.6km/h, #Press. 1010.6hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 27.4ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 25.6km/h, #Press. 1010.2hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 29.4ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 25.6km/h, #Press. 1010.2hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 30.8ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 25.6km/h, #Press. 1009.5hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 32.0ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 25.6km/h, #Press. 1009.3hPa -