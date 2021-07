Maggioranza spaccata, rafforzato l'asse Pd - M5s, lo scontro con Iv: le "altre" battaglie di Letta sul ddl Zan (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il disegno di legge che porta il nome del deputato Alessandro Zan andrà in aula così com'è, senza alcuna modifica, il 13 luglio. Ha vinto il segretario dem Enrico Letta e l'asse intorno al Pd - M5s e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il disegno di legge che porta il nome del deputato Alessandro Zan andrà in aula così com'è, senza alcuna modifica, il 13 luglio. Ha vinto il segretario dem Enricoe l'intorno al Pd - M5s e ...

Advertising

HSkelsen : @mesoada @grazierenzi @davidefaraone Sì, certo. Mi sono espresso male. È una legge di iniziativa parlamentare di cu… - casto_lorenzo : @HSkelsen @grazierenzi @davidefaraone La fiducia la deve mettere il governo. Non si può costringere il Governo a me… - CarlosGraziosi : @sciltian 21 aprile 2021, Ostellari alla camera dice che la maggioranza su zan è spaccata, lega e Fi concordano, PS… - FratellidItalia : RT @fdiviterbo: DL Fondone, @maurorotelli: maggioranza spaccata su mio emendamento per ponte su stretto. Leggi qui l'articolo: https://t.c… - fdiviterbo : DL Fondone, @maurorotelli: maggioranza spaccata su mio emendamento per ponte su stretto. Leggi qui l'articolo:… -