Lutto. Addio Del Boca. Svelò gli orrori del colonialismo

Advertising

AnnaScorza : RT @Riccardo_Bocca: La.morte di #RaffaellaCarra è riuscita nel miracolo naturale di generare un'energia collettiva superiore al dolore del… - StampaNovara : Lutto cittadino oggi a Novara per Paolo Beldì e nel foyer del Coccia l’addio dalle 14: “Grazie, Maestro” - CiccioniSe : RT @Riccardo_Bocca: La.morte di #RaffaellaCarra è riuscita nel miracolo naturale di generare un'energia collettiva superiore al dolore del… - Simona_Ti : RT @Riccardo_Bocca: La.morte di #RaffaellaCarra è riuscita nel miracolo naturale di generare un'energia collettiva superiore al dolore del… - Agricolturabio1 : RT @Riccardo_Bocca: La.morte di #RaffaellaCarra è riuscita nel miracolo naturale di generare un'energia collettiva superiore al dolore del… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Addio

il Resto del Carlino

Ha svelato per primo il lato oscuro del colonialismo italiano, documentando con i suoi studi le violenze e le atrocità commesse in Africa dagli italiani. Che, per citare uno dei suoi libri più noti, ...Aveva 96 anni Angelo Del Boca quando è mancato nella sua abitazione di Torino. Ilcolpisce anche Novara e Boca. Era considerato il maggiore storico del colonialismo italiano, era stato il primo a denunciare i crimini di guerra. La sua famiglia era originaria di Boca. Fu ...Laura Pausini chiede di dedicarle una giornata di lutto nazionale GLI OMAGGI: Le canzoni della Carrà hanno risuonato in tutto il mondo. In Argentina è diventato virale il video di gente che balla ...Cristiano Malgioglio pubblica un commovete messaggio sul suo profilo Instagram, svela che se ci pensa scoppia in lacrime, a chi dedica le sue parole.