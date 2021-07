Lorella Cuccarini | quando attaccò Raffaella Carrà | poi lo struggente ricordo

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo la morte di, in rete, spunta un vecchio post dicontro l’artista. Poi lo. Nei giorni dell’addio a, scomparsa a 78 anni a causa di una malattia contro cui ha combattuto in silenzio, in rete, stanno spuntando aneddoti e retroscena. Nelle ultime ore, sui social, è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it