L’attualità di Benedetto XVI: perché è sempre più scomodo ai suoi “avversari” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da pochi giorni la Chiesa ha celebrato il 70esimo anniversario del sacerdozio di Joseph Ratzinger, nel momento in cui il suo pensiero torna sempre più al centro. Esattamente 70 anni fa, il 29 giugno 1951, quello che diventerà il Papa emerito Benedetto XVI decideva di consacrare la sua vita al Signore come prete. Settant’anni di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da pochi giorni la Chiesa ha celebrato il 70esimo anniversario del sacerdozio di Joseph Ratzinger, nel momento in cui il suo pensiero tornapiù al centro. Esattamente 70 anni fa, il 29 giugno 1951, quello che diventerà il Papa emeritoXVI decideva di consacrare la sua vita al Signore come prete. Settant’anni di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

_Alessandria_ : RT @Card_R_Sarah: « La liturgia non deve esprimere l'attualità e il suo effimero ma il mistero del Sacro. La liturgia non vive di sorprese… - pliniopachecos : RT @Card_R_Sarah: « La liturgia non deve esprimere l'attualità e il suo effimero ma il mistero del Sacro. La liturgia non vive di sorprese… - AlNaRo : RT @Card_R_Sarah: « La liturgia non deve esprimere l'attualità e il suo effimero ma il mistero del Sacro. La liturgia non vive di sorprese… - Conservadora4 : RT @Card_R_Sarah: « La liturgia non deve esprimere l'attualità e il suo effimero ma il mistero del Sacro. La liturgia non vive di sorprese… - maxazzurro79 : RT @Card_R_Sarah: « La liturgia non deve esprimere l'attualità e il suo effimero ma il mistero del Sacro. La liturgia non vive di sorprese… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attualità Benedetto L’attualità di Benedetto XVI: perché è sempre più scomodo ai suoi “avversari” La Luce di Maria