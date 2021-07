Keira, trans pentita: le sue parole fanno tremare la lobby lgbt (Di mercoledì 7 luglio 2021) La giovane ha fatto causa a una clinica inglese e ora è diventata una vera e propria bandiera della lotta contro l’ideologia gender. “Troppo piccola per decidere, dovevano farmi riflettere”. Queste le parole che mostrano la realtà di sofferenza che si cela dietro alla somministrazione di farmaci per il cambio di sesso a minorenni. Nel caso L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 luglio 2021) La giovane ha fatto causa a una clinica inglese e ora è diventata una vera e propria bandiera della lotta contro l’ideologia gender. “Troppo piccola per decidere, dovevano farmi riflettere”. Queste leche mostrano la realtà di sofferenza che si cela dietro alla somministrazione di farmaci per il cambio di sesso a minorenni. Nel caso L'articolo proviene da La Luce di Maria.

