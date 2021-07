Italia-Spagna, i numeri di Sky: share medio del 9,4% (Di mercoledì 7 luglio 2021) La semifinale Italia-Spagna, andata in onda ieri su Sky, ha avuto un audience media di 2 milioni e 408 mila spettatori, con uno share del 9,4% e una permanenza del 77%. Nei tempi supplementari lo share è salito al 9,6%, mentre, per i calci di rigore, si è superata la quota del 10%, con 2 milioni 404 mila spettatori. Il picco di audience è stato di 2.495.568 spettatori medi alle ore 22.45, durante il recupero dei tempi regolamentari, mentre il picco di share è stato del 10,2%, alle 23.40, sul rigore decisivo di Jorginho. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) La semifinale, andata in onda ieri su Sky, ha avuto un audience media di 2 milioni e 408 mila spettatori, con unodel 9,4% e una permanenza del 77%. Nei tempi supplementari loè salito al 9,6%, mentre, per i calci di rigore, si è superata la quota del 10%, con 2 milioni 404 mila spettatori. Il picco di audience è stato di 2.495.568 spettatori medi alle ore 22.45, durante il recupero dei tempi regolamentari, mentre il picco diè stato del 10,2%, alle 23.40, sul rigore decisivo di Jorginho. SportFace.

