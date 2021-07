Inter, Esposito in prestito al Basilea: stasera la firma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Svolta a sorpresa per la carriera di Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito al Venezia la scorsa stagione, sta per trasferirsi in prestito al Basilea. Come precisa Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore è in viaggio verso la Svizzera e la firma dovrebbe arrivare già in serata. Tre gol in 32 presenze sono i suoi numeri nell’ultima stagione in Serie B, che si è conclusa con la promozione del Venezia in Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Svolta a sorpresa per la carriera di Sebastiano. L’attaccante di proprietà dell’, inal Venezia la scorsa stagione, sta per trasferirsi inal. Come precisa Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore è in viaggio verso la Svizzera e ladovrebbe arrivare già in serata. Tre gol in 32 presenze sono i suoi numeri nell’ultima stagione in Serie B, che si è conclusa con la promozione del Venezia in Serie A. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Esposito in viaggio verso la #Svizzera: ultimi dettagli per il prestito al #Basilea - BandieraInter : #Inter, addio di #Esposito. Il calciatore - di rientro dal prestito dal #Venezia - è in viaggio verso la Svizzera:… - fcin1908it : Sky – Mercato Inter: Esposito va al Basilea in prestito. “Firma in serata” - _enz29 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Inter, #Esposito in viaggio verso la #Svizzera: ultimi dettagli per il prestito al #Basilea - _enz29 : RT @corradone91: Seba #Esposito in prestito al #Basilea, che dovrebbe anche riscattare Darian #Males per 3mln. L'#Inter inizia a sfoltire:… -