Il piano pandemico inadeguato e obsoleto. Ne ho parlato con Francesco Zambon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come vi avevo anticipato in un altro post, sabato 3 luglio ho ospitato, nel mio spazio eventi del Golf Club Albenza, Francesco Zambon che è noto all’opinione pubblica per essersi dimesso dall’Organizzazione mondiale della Sanità. La mia introduzione all’intervista è stata questa a cui sono seguite alcune domande che vi racconto come promesso. *** In questi otto anni di coordinamento della Commissione eventi volutamente non ho mai parlato di me, di medicina e di sanità, non ho mai parlato dei quarant’anni di lavoro di medico, dei 18 anni di impegno sociale per una sanità più dalla parte dei cittadini, dei 450 articoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Come vi avevo anticipato in un altro post, sabato 3 luglio ho ospitato, nel mio spazio eventi del Golf Club Albenza,che è noto all’opinione pubblica per essersi dimesso dall’Organizzazione mondiale della Sanità. La mia introduzione all’intervista è stata questa a cui sono seguite alcune domande che vi racconto come promesso. *** In questi otto anni di coordinamento della Commissione eventi volutamente non ho maidi me, di medicina e di sanità, non ho maidei quarant’anni di lavoro di medico, dei 18 anni di impegno sociale per una sanità più dalla parte dei cittadini, dei 450 articoli ...

Advertising

Enrige : Si sospendono i sanitari, ma ... il piano pandemico? - GDavicino : Nuovo ministro sanità britannico Sajid #Javid dice che non possiamo più'vivere in un mondo in cui l'unica cosa a cu… - VogelMonica : @barbarab1974 Come loro hanno eluso allegramente un piano pandemico....già allora confidavano in Santa Rita - Fenegor8 : @Peppezappulla @SOSMedItalia Più che altro notate il pericolo che si crea sul piano pandemico. Gente ammassata a li… - radiopopmilano : Nelle prime righe del rapporto censurato si diceva che l’Italia era dotata di un piano pandemico risalente al 2006.… -

Ultime Notizie dalla rete : piano pandemico Anitec - Assinform: il Pnrr occasione per un forte impulso alla crescita dell'IT ...6% , un risultato inaspettato visto il contesto pandemico, già nel 2021 la rotta si invertirà, con ... Ora, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si aprono nuovi scenari. Nonostante le ...

Benevento - Pinocchio rivive in uno spettacolo di bambini al MUSA ...19.30 presso il Musa ('Polo museale della tecnica e del lavoro in agricoltura') in contrada Piano ... sfidando anche gli ostacoli imposti dal periodo pandemico, adattandosi a nuove esperienze didattiche ...

Il piano pandemico inadeguato e obsoleto. Ne ho parlato con Francesco Zambon Il Fatto Quotidiano Consumi fermi al palo, l’Istat: “Valori inferiori al periodo pre pandemico” Rispetto al 2020 si registra un rimbalzo del 13,3%, ma un anno fa molte attività erano ancora chiuse Consumi avanti piano. A maggio le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente invariate ...

Calabria, Larizza (Fit Cisl): “raggiungere l’accordo ... Calabria, Larizza (Fit Cisl): “raggiungere l’accordo con Sacal per l’assunzione di 45 stagionali è un primo risultato, un punto di partenza e non di arrivo. Ci auguriamo ci sia un rilancio vero degli ...

...6% , un risultato inaspettato visto il contesto, già nel 2021 la rotta si invertirà, con ... Ora, grazie alNazionale di Ripresa e Resilienza, si aprono nuovi scenari. Nonostante le ......19.30 presso il Musa ('Polo museale della tecnica e del lavoro in agricoltura') in contrada... sfidando anche gli ostacoli imposti dal periodo, adattandosi a nuove esperienze didattiche ...Rispetto al 2020 si registra un rimbalzo del 13,3%, ma un anno fa molte attività erano ancora chiuse Consumi avanti piano. A maggio le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente invariate ...Calabria, Larizza (Fit Cisl): “raggiungere l’accordo con Sacal per l’assunzione di 45 stagionali è un primo risultato, un punto di partenza e non di arrivo. Ci auguriamo ci sia un rilancio vero degli ...