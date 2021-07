Giro Rosa 2021, Emma Norsgaard trionfa a Colico. Battute Rivera, Vos e Bastianelli (Di mercoledì 7 luglio 2021) La giovanissima danese Emma Norsgaard (Movistar) conquista la sesta tappa del Giro Rosa 2021, la quale terminava a Colico. Norsgaard, che era giunta seconda ieri, ha trionfato allo sprint precedendo la statunitense Coryn Rivera (DSM), la leggenda neerlandese Marianne Vos (Jumbo-Visma) e l’azzurra Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana). Tra le italiane, inoltre, si segnalano anche i bei piazzamenti di Ilaria Sanguinetti (Valcar-Travel & Service), Maria Vittoria Sperotto (A.R. Monex Women’s) ed Elena Cecchini (Team SD ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) La giovanissima danese(Movistar) conquista la sesta tappa del, la quale terminava a, che era giunta seconda ieri, hato allo sprint precedendo la statunitense Coryn(DSM), la leggenda neerlandese Marianne Vos (Jumbo-Visma) e l’azzurra Marta(Alé BTC Ljubljana). Tra le italiane, inoltre, si segnalano anche i bei piazzamenti di Ilaria Sanguinetti (Valcar-Travel & Service), Maria Vittoria Sperotto (A.R. Monex Women’s) ed Elena Cecchini (Team SD ...

Advertising

HuntersexTgilr1 : RT @FetishShyla: BuonPom??????Ancora piove. Sembra piovere eternamente. Ed eternamente andrò in giro con un ombrello cercando una cittadella… - elisa_stylees : RT @study_rainbows: Harry Styles che va in giro vestito in rosa in Italia è la mia nuova cosa preferita. Poi guardate quanto è felicee???? #H… - infoitsport : Giro Rosa 2021, la passione coinvolge la Martesana. LE FOTO DI UN'EMOZIONANTE GIORNATA DI SPORT - infoitsport : Giro Rosa 2021, Erica Magnaldi: 'Spero di continuare così, la penultima tappa sarà decisiva' - Rosa_dEss : @sarabanda_ Partita da mal di stomaco, ma questo giro è andata bene per noi. Un pizzico di fortuna ogni tanto…?? In… -