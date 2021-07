GdS – Inter | Nainggolan si avvicina al Cagliari | i dettagli

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Inter, c'è un rinnovo a sorpresa: Kolarov resta. Il serbo ha convinto il club - capuanogio : ?? In arrivo il nuovo sponsor dell'#Inter: sarà americano ed è un'azienda impegnata nel settore della tecnologia. D… - infoitsport : GdS – Hakimi saluta, l'Inter incassa e l'Arsenal apre per Bellerin - LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: #Nainggolan sempre più verso il Cagliari, l'Inter pagherà 1 milione di buonuscita GDS - Epic_Willy : RT @it_inter: #Nainggolan sempre più verso il Cagliari, l'Inter pagherà 1 milione di buonuscita GDS -

Ultime Notizie dalla rete : GdS Inter

fcinter1908

Il problema del danese ha bloccato la trattativa ( con l'che ha anche preso Calhanoglu ) dato che una variante, per Simone Inzaghi, è gradita. Per questo motivo Vecino non è più stato messo ...Seguito da Spalletti per il Napoli, l'blocca la cessione di Vecino: il problema di Eriksen cambia i piani neroazzurri.In merito all’iscrizione della Città di Trapani al campionato Figc/Lnd Serie D anno 2021/2022, il sindaco Giacomo Tranchida ha inviato una nota al ...Dopo il summit in sede di ieri, oggi Simone Inzaghi (con Marotta) sarà protagonista della prima conferenza stampa da allenatore dell'Inter e da domani sarà full-immersion nerazzurra con l'avvio del ...