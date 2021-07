“De Laurentiis | non ce la farai! Napoli sa che vuole rinnovare a vita” | l’agente di Insigne posta e poi rimuove il messaggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis non

Mazzarri: "Tornassi indietro,andrei via da Napoli" VIDEO 'Nell'agenda di Deverrà trovato uno spazio libero per inserirci un blitz con Fali Ramadani, il manager di un calciatore che ...Per Desono troppo pochi e tutti i suoi colleghi si sono allineati sull'opposizione ... chepuò più tardare. Il calcio ha bisogno di ripartire al più presto a pieno regime, altrimenti ...Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del Napoli: "Nessuno è incedibile se arrivano offerte appropriate", ha dichiarato De Laurentiis alla conferenza stampa a Roma di una settimana fa. Parole ...Aurelio De Laurentiis è in stretto contatto con Luciano Spalletti, frequenti videoconferenze alla presenza anche di Chiavelli ed Edo. In casa Napoli sono già ampiamente iniziati i lavori per la ...