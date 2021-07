Ddl Zan: un sorprendente quanto inaspettato video-verità (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le forze di centrosinistra insistono per l’approvazione del ddl Zan contro l’omotransfobia ma c’è chi auspica questa “arroganza” sia punita. C’è chi ha un’idea dell’omosessualità puramente ideologica e chi invece vuole vedere la realtà, ricordando in primo luogo il ruolo della famiglia naturale. Fronte trasversale contro una legge assurda “È saltata la mediazione sul Ddl L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le forze di centrosinistra insistono per l’approvazione del ddl Zan contro l’omotransfobia ma c’è chi auspica questa “arroganza” sia punita. C’è chi ha un’idea dell’omosessualità puramente ideologica e chi invece vuole vedere la realtà, ricordando in primo luogo il ruolo della famiglia naturale. Fronte trasversale contro una legge assurda “È saltata la mediazione sul Ddl L'articolo proviene da La Luce di Maria.

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - LorenzoF06 : sarà qualcosa sul ddl zan? | no 0% | no… - luvitniall : madonna il 13 si vota per la ddl zan so già come finirà perché questo stato, ma principalmente i politici italiani fanno schifo -