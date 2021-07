Danimarca, le immagini del castello di sabbia più alto del mondo | video (Di mercoledì 7 luglio 2021) É il castello di sabbia più alto del mondo e si trova nel nord della Danimarca. L'opera, realizzata nella città di Blokhus, misura ben 21,16 metri, ossia ben 3 metri e mezzo più alta dell'ultimo Guinness dei primati, raggiunto nel 2019 dalla Germania. Per costruire il castello sono state utilizzate circa 4.860 tonnellate di sabbia danese con circa il 10% di argilla aggiunta per una finitura più robusta. Gli artisti hanno aggiunto un ulteriore strato di colla per consentire al castello di durare di più durante la stagione invernale. Guarda tutti i ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 luglio 2021) É ildipiùdele si trova nel nord della. L'opera, realizzata nella città di Blokhus, misura ben 21,16 metri, ossia ben 3 metri e mezzo più alta dell'ultimo Guinness dei primati, raggiunto nel 2019 dalla Germania. Per costruire ilsono state utilizzate circa 4.860 tonnellate didanese con circa il 10% di argilla aggiunta per una finitura più robusta. Gli artisti hanno aggiunto un ulteriore strato di colla per consentire aldi durare di più durante la stagione invernale. Guarda tutti i ...

Advertising

valfromrome : @Mark33846202 Danimarca, ma poi.... Non succede, ma se succede, te la immagini la soddisfazione di dire agli ingles… - fefodero : Non c’è cosa più insopportabile che festeggiare così tanto per una finale. L’#Italia non è la #Danimarca, la finale… - TSTARANTO : VIDEO Euro 2020 Quarti: Repubblica Ceca-Danimarca 1-2. Le immagini di Sky - PietroAgoglia : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Danimarca, #Eriksen sorridente in spiaggia ???? Le immagini #LBDV #LeBombeDiVlad #EURO2020 - LeBombeDiVlad : ???? #Danimarca, #Eriksen sorridente in spiaggia ???? Le immagini #LBDV #LeBombeDiVlad #EURO2020 -