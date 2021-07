Cristo non sfilerebbe mai al Pride. Se ‘Dio è morto’, l’uomo insieme a lui, tra le mode anticlericali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ed ecco, di nuovo, il Pride. Noioso come un gioco di ruolo di tre generazioni fa, variazione sul tema di guardie e ladri da giocarsi tra finti indignati e finti tolleranti. Non parliamone troppo, ché l’irrilevanza dell’evento si potrebbe riassumere nelle stesse due righe che bastano alla trama di una qualsiasi puntata di Don Matteo. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità. Leggi su 900letterario (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ed ecco, di nuovo, il. Noioso come un gioco di ruolo di tre generazioni fa, variazione sul tema di guardie e ladri da giocarsi tra finti indignati e finti tolleranti. Non parliamone troppo, ché l’irrilevanza dell’evento si potrebbe riassumere nelle stesse due righe che bastano alla trama di una qualsiasi puntata di Don Matteo. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Pontifex_it : Al centro della storia di Pietro e Paolo non c’è la loro bravura, ma l’incontro con Cristo che ha cambiato la loro… - SirDistruggere : “Il Cristo al Pride è scandaloso e sacrilego!” Già, Cristo al Pride non ci sarebbe andato mai. Certamente avrebbe p… - DSantanche : Ultimo Gay Pride aperto da un ragazzo vestito da Gesù. Roba da matti! Maometto non viene citato da nessuno in quest… - taetaesevrthg : IO... VABE MI STO ZITTA VA, non voglio offendere gesu cristo per la 1000esima volta. #ParkJimin #LouisVuittonxbts… - bvbblegvmbjtch : questo povero cristo non ce la fa -

Ultime Notizie dalla rete : Cristo non Dibattito. Il valore spirituale della tecnologia teso verso l'infinito Non è un mero strumento, neutro, da usare per il bene o per il male, come un martello. È il modo con cui gli esseri umani, in Cristo, prolungano l'opera del Creatore, contribuendo alla realizzazione ...

La riiflessione. Dialogo, inquietudine di ogni cristiano La Parola - tra - di - noi è Cristo, e ogni volta che noi che crediamo in Lui pronunciamo quel nome dovremmo ricordarci che non stiamo dichiarando guerra al mondo, ma stiamo facendo qualcosa di più ...

Cristo non sfilerebbe al Pride - L' Intellettuale Dissidente L'Intellettuale Dissidente La Stazione Spaziale Internazionale in orbita attorno alla Terra - archivio Dalle grotte alle stazioni spaziali, mentre i Primati superiori non sono progrediti per nulla... La teologia cristiana può azzardare una risposta: l’essere umano aveva, e ha, un compito da realizzare ...

ASIA/INDIA - I Vescovi asiatici: padre Swamy è come Gandhi, "santo dei poveri", morto "da vero discepolo di Cristo" New Delhi (Agenzia Fides) - "Con profonda angoscia e dolore, piangiamo la morte del martire degli emarginati, padre Stan Swamy SJ. Il suo ultimo mese di detenzione in un letto d'ospedale fino agli ult ...

