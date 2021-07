Caccia al Dna di Leonardo | trovati 14 suoi discendenti

(Di mercoledì 7 luglio 2021) "Buongiorno, sono un discendente dida Vinci". Un po' ampollosa come presentazione, ma pienamente legittima, da oggi, per altri quattordici italiani. Prosegue senza sosta, infatti, la...

Prosegue senza sosta, infatti, laaldel genio rinascimentale. E il nuovo e più completo albero genealogico, frutto di decenni di ricerche documentali, regala interessanti novità, ...- - > Leonardo Da Vinci, trovati 14 discendenti viventi: dall'impiegato al geometra, ecco chi sono La ricerca A fare un salto di qualità è infatti laaldi Leonardo Da Vinci grazie al ...Un po' ampollosa come presentazione, ma pienamente legittima, da oggi, per altri quattordici italiani. Prosegue senza sosta, infatti, la caccia al Dna del genio rinascimentale. E il nuovo e più ...(Corriere Fiorentino) Il loro Dna sarà analizzato nei prossimi mesi per contribuire alle ricerche della taskforce internazionale che lavora al Leonardo da Vinci Dna Project, presieduta da Jesse ...